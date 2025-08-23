Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi: «Venite a Mazara, qui la convivenza è un vero esempio»

la polemica

L'invito dopo la querelle

«In provincia di Ragusa un albergatore si rifiuta di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L’episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l’amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la famiglia respinta dalla struttura alberghiera di Ragusa venisse a Mazara del Vallo, dove scoprirebbe una bella realtà nella quale la convivenza tra diverse religioni, culture e tradizioni costituisce un chiaro esempio della più nobile virtù umana: il rispetto».