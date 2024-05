La Giornata mondiale delle tartarughe, anche in Sicilia si andrà alla scoperta della testuggine palustre

Mazara del Vallo

Sarà possibile visitare il centro sperimentale “Nursery” e approfondire gli obiettivi del progetto Life URca Pro Emys

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, celebrata ogni anno il 23 maggio, il progetto LLife Urca Proemys, che ha lo scopo di favorire la conservazione di Emys orbicularis in Italia e Slovenia, propone in diverse località sul territorio italiano degli speciali approfondimenti sulla testuggine palustre e la sua conservazione.

In Sicilia, il 26 maggio, all’Oasi Wwf Lago Preola Gorghi Tondi a Mazara del Vallo, appuntamento alle 9.30 per un’attività di divulgazione sulla specie endemica Emys trinacris, con visita al centro sperimentale “Nursery” e approfondimenti sul progetto Life URca Pro Emys.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA