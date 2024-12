«La morte di Filippo Panseca si poteva evitare», l’esposto dei figli che accusano l’ospedale di Pantelleria

la denuncia

L'artista legato al Psi e a Bettinbo Craxi è scomparso lo scorso 24 novembre a causa di un infarto

I figli di Filippo Panseca, Massimiliano e Giorgia, hanno presentato una denuncia alla procura di Marsala per la morte del padre, avvenuta il 24 novembre per infarto. Secondo i figli, l’ospedale dell’isola siciliana, il Nagar, non avrebbe dato la giusta assistenza a Panseca, artista che, tra l’altro, realizzò il garofano simbolo del Partito socialista italiano durante la segreteria di Bettino Craxi.«Abbiamo ricostruito, tramite le telecamere di videosorveglianza della casa, tutti gli orari di spostamento di papà verso l’ospedale – spiega la figlia Giorgia – e prima che qualcuno aprisse la porta del pronto soccorso sarebbero passati diversi minuti».I due figli dell’artista chiedono che vengano identificate «eventuali responsabilità penali del personale sanitario coinvolto» e secondo loro si sarebbero verificati «ritardi e mancata tempestività nelle cure». Filippo Panseca si era trasferito da Milano a Pantelleria nel marzo 2020.

