L’audio di Antonini mina la Giunta Tranchida: si è dimesso l’assessore Barbara

La polemica

Lo scontro tra il sindaco e l'imprenditore prosegue senza esclusione di colpi

Quello che è accaduto nelle ultime quarantotto ore ha qualcosa di surreale per la politica cittadina e per la comunità trapanese. Tutto si è consumato fuori dal Palazzo, fuori dalle stanze deputate alla politica e ha preso voce, come ormai da molto tempo accede, attraverso audio registrati artatamente estorcendo confidenze e video pubblicati nelle pagine dei protagonisti.

Cosa è accaduto

Nell’ordine, cosa è accaduto: in prima battuta l’annuncio, come solito fare, dell’imprenditore romano Valerio Antonini del movimento “Futuro”, della messa in rete di un audio compromettente, poi una lunghissima diretta video dell’imprenditore e infine a serata inoltrata le dimissioni dell’assessore allo Sport, Emanuele Barbara.

Sin dall’inizio Barbara è stato l’ago della bilancia di questo confronto tramutatosi in scontro tra il presidente delle due società di calcio e basket e il sindaco Giacomo Tranchida, sia come assessore allo Sport, tifoso del basket e delfino di Tranchida, ma anche come anello di congiunzione tra i due protagonisti. Due anni fa Antonini era stato accolto come il “salvatore” dello sport cittadino, poi i rapporti si erano spezzati a causa di una contestatissima convenzione che doveva regolare la gestione del palazzo dello Sport.

Equilibri spezzati

Gli equilibri dentro e fuori dal Palazzo sono stati definitivamente spazzati via da un audio tra Antonini e Barbara pubblicato dal primo in cui Barbara affermava chiaramente che il sindaco avrebbe strumentalizzato i cori offensivi allo stadio rivolti contro lo stesso assessore, facendo così ricadere ogni responsabilità su Antonini.

E ora?