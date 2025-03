L’ex deputato regionale Paolo Ruggirello scarcerato nonostante una condanna in appello: sono scaduti i termini di custodia cautelare

mafia & politica

Stava scontando 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa

L’ex deputato regionale Paolo Ruggirello è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. L’ex esponente di Pd e Mpa era rimasto coinvolto nell’operazione «Scrigno» del 2019. Condannato a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, si trovava agli arresti domiciliari in attesa delle motivazioni della sentenza di secondo grado.

Il 25 gennaio, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna, respingendo il ricorso della difesa, mentre la Procura generale aveva chiesto una pena più severa, 15 anni.