Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

la tragedia

Lipari, trovato da un peschereccio il corpo di una ottantacinquenne romana

La donna si era allontanata dal gommone guidato dal marito

Di Redazione |

E’ stata trovato da un peschereccio in navigazione al largo dell’isola di Lipari il corpo l’ottantacinquenne turista romana della quale non si avevano più notizie dallo scorso venerdì. La donna, con pinne e maschera, si era allontanata dal gommone condotto dal coniuge novantenne, vicino al Faraglione di Pollara. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera di Lipari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community