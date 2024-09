Mafia ed estorsioni nel Trapanese, tra gli arrestati l’ex senatore Pd Papania

L'operazione della Dda

È stato arrestato anche l’ex vice sindaco di Alcamo, Pasquale Perricone, ritenuto l’intermediario fra Papania e il clan mafioso di Alcamo

Nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su scambio elettorale politico mafioso, spaccio ed estorsione, tra gli arrestati c’è l’ex senatore del Pd Antonino Papania, 65 anni, fondatore del movimento politico «Via», accusato di scambio elettorale politico-mafioso. È stato arrestato anche l’ex vice sindaco di Alcamo, Pasquale Perricone 69 anni ritenuto l’intermediario fra Papania e il clan mafioso di Alcamo. Tra gli indagati Gregorio Savio Ascari, 54 anni, Giorgio Benenati, 55 anni, Francesco Coppola, 64 anni, Giosuè Di Gregorio, 54 anni, Salvatore Li Bassi 66 anni, Antonino Minio, 53 anni, Giuseppe Pipitone, 61 anni, Giuseppe Schiacchitano, 49 anni. Papania era stato condannato per corruzione politico-elettorale nel 2019 a un anno di reclusione, e poi assolto in Appello.