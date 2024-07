Mafia, sette condanne a Marsala scaturite dall’operazione “Hesperia”

La decisione

Pene inflitte tra un anno e 7 e mezzo. Altri 27 imputati avevano scelto il rito abbreviato e lo scorso 14 dicembre sono stati condannati a quasi 230 anni di carcere

Dal processo con rito ordinario scaturito dall’operazione antimafia dei carabinieri “Hesperia” sono state inflitte condanne a pene tra un anno e mezzo e sette anni di carcere. Le pene, stabilite dal Tribunale di Marsala, riguardano i sette imputati de che il 6 settembre 2022 vide finire in carcere o ai domiciliari presunti affiliati e fiancheggiatori di Cosa Nostra a Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Paceco e Partinico. Le accuse a vario titolo contestate agli indagati (35 in tutto, con misure cautelari di varia natura) sono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti (nelle aste al Tribunale di Marsala), reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.