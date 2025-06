Marsala, imprenditori e cittadini si sbracciano per dare un volto più pulito allo Stagnone

iniziativa

Tante piccole discariche sono state rimosse

Nelle brochure turistiche viene presentata come paradiso naturale, un tesoro di biodiversità. La riserva naturale dello stagnone di Marsala, sulla costa occidentale della Sicilia, è di straordinaria bellezza. Peccato, però, che l’intera area delle antiche Saline sia invasa da rifiuti di ogni tipo, abbandonati per malcostume e incuria, non rimossi per l’inadempienza di chi dovrebbe garantire la pulizia dei luoghi come ordinario servizio alla collettività.

L’operazione

Ieri mattina grazie al comitato Insieme per lo stagnone formato da cittadini e imprenditori della zona, e a Salt West, progetto territoriale lanciata dai tre master of wine Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo che riunisce cinque cantine, è scattata l’operazione puliamo lo stagnone. Un centinaio di volontari organizzati in due gruppi, comprese intere famiglie con bambini al seguito, muniti di guanti, sacchetti, borracce e cappelli, ha battuto palmo a palmo l’intera area, dalla contrada Birgi Vecchi all’Ettore Infersa e, noncuranti del sole cocente, dalle 8,30 a metà mattinata, hanno individuato e raccolto rifiuti di ogni tipo dalle bottiglie di birra agli pneumatici, da taniche di olio esausto a materiale per l’edilizia, da contenitori di detersivi a pesanti bancali di legno oltre a decine di sacchi di umido domestico.

La pulizia