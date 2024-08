Marsala, sequestrate le zattere per gli aperitivi nello Stagnone

Guardia costiera

«Le strutture - scrive la Guardia costiera - costituivano un pericolo per la pubblica incolumità»

La Guardia costiera di Marsala ha sequestrato due grosse zattere che venivano affittate nella riserva naturale dello Stagnone per aperitivi al tramonto.«Le strutture – si legge in un comunicato dell’Ufficio circondariale marittimo – costituivano un pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione, poiché destinate ad ospitare fruitori a qualunque titolo. L’intera struttura e le zattere sono state sottoposte a sequestro d’iniziativa. Denunciati i responsabili. Sono stati contestati i reati di abusiva occupazione del demanio marittimo e l’impiego di galleggianti non abilitati alla navigazione, in assenza quindi degli opportuni documenti attestanti i requisiti di navigabilità».La presenza delle zattere nell’area marina protetta era stata segnalata, nei giorni scorsi, da Tp24.it.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA