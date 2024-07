Maxi truffa dell’oro da 300 mila euro, donna latitante venezuelana arrestata a Mazara

Cronaca

Fermata poco prima di rientrare in albergo

Era da otto mesi ricercata in Venezuela ed era nella lista dell’Interpol delle persone da arrestate. La latitanza per una donna venezuelanma è finita a Mazara del Vallo dove la scorsa notte i militari della Compagnia di Alcamo l’hanno individuata arrestata. E’ accusata di far parte di un’associazione criminale dedita alle truffe aggravate e riciclaggio.

La donna aveva appena finito di partecipare a una festa di compleanno quando, di fronte alla camera prenotata di un elegante albergo a Mazara del Vallo, alcuni militari della Compagnia di Alcamo l’hanno fermata per chiederle le generalità. Accertata l’identità è stata condotta, dapprima in Questura a Trapani per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici e, successivamente, nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello che deciderà in merito alla richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dal Venezuela.