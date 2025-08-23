Mediterranea, assegnato il porto di Genova per lo sbarco: «Ma noi siamo a Pantelleria»

migrazione

Ong: «È inumano costringere 10 migranti ad altri 3 giorni in mare»

Si trova nel canale di Sicilia, nei pressi dell’isola di Pantelleria, la nave Mediterranea della ong, Mediterranea Saving Humans. A bordo vi sono dieci persone, soccorse nei giorni precedenti. L’imbarcazione chiede di poter sbarcare in un luogo vicino alla sua posizione attuale dopo che “alle 2.35 di stanotte il ministero dell’Interno ha confermato l’assegnazione del porto di Genova come luogo sicuro di sbarco – spiega Mediterranea – I naufraghi sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì”.