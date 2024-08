Migranti, nuovo stop per Geo Barents e Life Support. Solidarietà dalla Mare Jonio

Il caso

Mediterranea Saving Humans, commenta i provvedimenti che, nella notte, hanno colpito le navi non governative di Medici Senza Frontiere ed Emergency

«Geo Barents colpita senza giustificazione dal decreto legge Piantedosi, fermata in porto per 60 giorni e sanzionata. Life Support spedita nel lontano porto di Ravenna, a quattro giorni di navigazione, con oltre 170 persone a bordo. Non c’è dubbio: è la vendetta del ministro dell’Interno per l’eccezionale contributo dato dalle navi della flotta civile alla salvezza di vite umane negli ultimi quattro giorni». Così Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, commenta i provvedimenti che, nella notte, hanno colpito le navi non governative di Medici Senza Frontiere ed Emergency.