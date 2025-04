Misiliscemi, muove un operaio: travolto dalla porta blindata che trasportava

La tragedia

Vittima Pietro Zito, 35 anni, residente a Cinisi (Palermo)

Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito delle gravissime ferite riportate ieri in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. L’uomo, dipendente di una ditta di infissi di Carini, è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. L’incidente si è verificato ieri, giovedì 10 aprile 2025, a Misiliscemi.