Morto Armani, il legame con Pantelleria: l’ultima donazione e il cordoglio dell’isola

Lutto

Lo stilista si era legato nel corso degli anni al territorio dove aveva preso una casa

«Esprimo il cordoglio a nome di tutta la comunità dell’isola per la morte di Giorgio Armani, persona di grande cuore e animo, sempre disponibile e attento alle esigenze della popolazione, dimostrando di amarla profondamente». Lo dice Fabrizio D’Ancona, sindaco di Pantelleria (Trapani), isola dove lo stilista trascorreva parte delle sue vacanze nella villa a cala Gadir. L’ultima donazione di Armani all’isola risale a qualche anno fa, quando ha versato al Comune 800mila euro per contribuire alla realizzazione del servizio idrico e fognario a cala Gadir, Tramontana e Levante. I lavori sono stati quasi ultimati. «Già negli anni passati Giorgio Armani ha donato una tac all’ospedale – aggiunge il sindaco – e non possiamo dimenticare la grande risonanza avuta da Pantelleria per la sua presenza nell’isola».

«Nella chiesa madre a Pantelleria (Trapani) custodiamo con gratitudine e un profondo senso di eleganza le casule che Giorgio Armani ha voluto far disegnare, produrre e donare alla comunità ecclesiale pantesca in occasione dell’inaugurazione della nuova matrice. Uomo dal tratto elegante e gentile, mai banale, mai arrogante, ha amato Pantelleria con la sua presenza discreta, attenta, e generosa», afferma don Vito Impellizzeri, originario di Pantelleria e preside della facoltà teologica di Sicilia.«Spesso per spiegare quanto fosse bella Pantelleria io ho usato l’espressione: è l’isola di Armani! Il binomio Pantelleria-Armani è una struttura di bellezza – aggiunge don Impellizzeri – in questo momento in cui il legame è chiamato a diventare memoria, gratitudine e affezione, vorrei affidare l’uomo Amani, figlio di Dio in Cristo, alla bellezza del paradiso. La fede mi permette di sperare che nell’eternità tra Dio e Armani sorgano dei disegni meravigliosi di bellezza. Ad Armani grazie di cuore per come ha amato e resa più bella Pantelleria».