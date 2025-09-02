Multa di 10mila euro e fermo di due mesi per la Mediterranea: la nave Ong era approdata a Trapani con un gruppo di profughi

Il caso

All'imbarcazione umanitaria era stato indicato come porto La Spezia ma un'emergenza sanitaria a bordo ha fatto sì che facesse rotta in Sicilia

Il prefetto di Trapani, per conto del ministero dell’Interno, ha notificato al comandante e all’armatore della nave Mediterranea, della omonima ong, 60 giorni di fermo e una multa per 10 mila euro.

«Uno dei più pesanti provvedimenti in applicazione del decreto Piantedosi – dice la ong – che in questi tre anni abbiano colpito le imbarcazioni della flotta civile di soccorso: cioè la nave in catene per due mesi».

La nave è stata fermata per aver fatto sbarcare a Trapani, lo scorso 23 agosto, 10 naufraghi a cui era stato assegnato invece il Pos a Genova. «Ma le onde erano altre quasi tre metri e la Liguria non era raggiungibile», spiegano dalla Mediterranea Saving Humans.