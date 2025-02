Muore boss a Marsala e il questore vieta i funerali pubblici

Disposizioni

Vincenzo Funari, classe 1933, era stato più volte arrestato poiché ritenuto appartenente a Cosa nostra della provincia di Trapani

E’ morto a Marsala, nel pomeriggio di ieri, Vincenzo Funari, classe 1933, capo della famiglia mafiosa di Gibellina, più volte arrestato poiché ritenuto appartenente a Cosa nostra della provincia di Trapani e condannato, nel 2010, per associazione mafiosa e altri reati. Il questore di Trapani ha disposto il divieto di svolgere i funerali in forma pubblica, vietando ogni commemorazione o altra funzione religiosa che si svolga al di fuori del cimitero dove la salma, nelle prossime ore, verrà trasferita e tumulata.«Tale tipologia di provvedimento – spiega una nota della questura – ha la finalità di scongiurare che i funerali possano costituire il pretesto per manifestazioni di consenso più o meno esplicito verso l’organizzazione mafiosa».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA