Nel circolo privato di Castelvetrano tre slot machines vietate: multa di 30 mila euro

Il controllo

I controlli della Guardia di Finanza. C'è anche la proposta di chiusura temporanea

Nel quadro delle operazioni rafforzate per il contrasto al gioco illegale e irregolare, disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, i finanzieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un controllo mirato che ha portato all’irrogazione di sanzioni amministrative pari a 30.000 euro e alla proposta di sospensione temporanea dell’attività nei confronti di un circolo privato.

All’interno del locale sono stati trovati tre apparecchi A.W.P. (“Amusement With Prizes”, o “new slot”), dispositivi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco con vincite in denaro, non conformi alla normativa vigente. Questi apparecchi, oltre a non poter essere utilizzati da minori di 18 anni, non devono riprodurre il gioco del poker né le sue regole fondamentali. Durante le attività di controllo economico sul territorio, i militari hanno individuato il circolo privato, dove l’accesso era consentito solo dopo il riconoscimento tramite sistema di videosorveglianza.

