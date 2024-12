Nelle acque dello Stagnone tracce di pesticidi (e persino di Ddt)

il caso

I risultati del monitoraggio sulle acque di transizione compiuto nel 2023 dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

«Sostanze chimiche oltre il livello limite di legge» sono state rilevate nel mare della Riserva naturale «Isole dello Stagnone» di Marsala. E’ emerso nel monitoraggio sulle acque di transizione compiuto nel 2023 dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.

L’acqua dello Stagnone è classificata come «non buona». Sono state trovate addirittura tracce di Ddt, un pericoloso pesticida che, in Italia, non è più in commercio dal 1978 (già sei anni prima era stato vietato negli Usa sulle spinte dei movimenti ambientalisti). Il dato testimonia quanto l’utilizzo di prodotti chimici permanga nel tempo. Il report presenta i risultati del monitoraggio dello stato ecologico e chimico di 13 corpi idrici in Sicilia.

Le acque di transizione, che comprendono aree come lo Stagnone di Marsala, Lago Marinello, Mergolo della Tonnara, e altri corpi idrici significativi, sono state analizzate sulla base della direttiva quadro 2000/60/CE e dei successivi aggiornamenti. Lo Stagnone (una superficie di circa 20 chilometri quadrati) è caratterizzato da acque salmastre che ospitano una flora sommersa unica nel suo genere, fondamentale per la stabilità dell’ecosistema lagunare.