Aeroporti, Albastar collegherà Perugia a Lamezia e Trapani

La compagnia aerea privata spagnola Albastar collegherà l’aeroporto di Perugia San Francesco d’Assisi con Trapani dal prossimo 29 marzo e con Lamezia Terme dal 14 giugno, con due frequenze settimanali ciascuna durante la stagione estiva 2022. I voli saranno operati da aeromobili Boeing B737-800NG, configurati a 189 posti in classe unica, il martedì e il giovedì. Tariffa Trapani-Perugia a partire da 54.74 euro, Perugia-Trapani a partire da 58.07 euro. Lo riferisce una nota congiunta della compagnia e dell’aeroporto umbro.

«Siamo soddisfatti che l’esito della gara abbia visto Albastar assegnataria della rotta in continuità - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria - perché finalmente possiamo contare su un vettore affidabile in grado di poter operare sulla rotta con successo. Siamo estremamente entusiasti di veder operare Albastar anche sui voli da e per Lamezia, visto che il nostro territorio ha una vasta comunità di calabresi alla quale si aggiunge l’amore degli umbri per la terra calabrese. Sicuri che in termini di offerta, qualità e servizio Albastar aggiungerà valore al network del nostro scalo che per la prossima estate vede 15 destinazioni di cui sei domestiche, nove internazionali e sette new entry».





