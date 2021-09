Case a un euro a Calatafimi Segesta: 58 abitazioni in vendita

Case ad un euro anche a Calatafimi Segesta, la città trapanese che custodisce gioielli dell’arte greca, primo fra tutti il famoso tempio di Segesta. In mattinata è stato pubblicato il bando per la vendita di 58 abitazioni alla cifra simbolica di un euro. Lo rende noto il commissario straordinario del comune di Calatafimi Segesta, Francesco Fragale, che ha promosso l’iniziativa. «Il nostro obiettivo - dice Fragale - è fronteggiare il fenomeno dello spopolamento anche con il recupero della funzione abitativa del centro storico, riqualificando il territorio dal punto di vista urbanistico e favorendo l’apertura di attività turistico-ricettive, negozi o botteghe artigianali in una località suggestiva - prosegue - Sarà così possibile avviare un processo economico virtuoso che mette in moto l’economia del paese, dando lavoro al settore dell’edilizia e dell’artigianato, con forti ricadute economiche nel futuro».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune. Per aderire al bando, c'è tempo fino ad ottobre. Gli immobili, affidati a soggetti privati alla cifra simbolica, dovranno poi essere ristrutturati secondo i termini indicati nel bando. I lavori, quindi, dovranno essere terminati entro tre anni dall’inizio, una volta ottenuto il rilascio del permesso di costruire. Quella di Caltafimi Segesta segue la stessa iniziativa fatte da altri Comuni come Salemi, Gangi e Sambuca di Sicilia.



