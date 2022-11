Marsala, muore un anziano e lascia 19 cani e 15 gatti: avviato iter per adozione

Diciannove cani e una quindicina di gatti denutriti e in precarie condizioni igienico sanitarie sono stati scoperti in un’abitazione di una coppia di ottantenni senza figli in una contrada di Marsala. Il caso è stato segnalato all’Associazione «Randagi del Sud» da alcuni nipoti della coppia dopo la morte di uno dei due anziani.

Due cani erano tenuti in un garage al buio e su uno strato ben solidificato di escrementi. Ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del settore veterinario dell’Asp. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santi Filippo e Giacomo, che si sono subito adoperati per la liberazione degli animali e per l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno, a quanto pare, aveva accesso alla casa da anni. Adesso, grazie al canile comunale di Marsala, alle volontarie Oipa Marsala e Pantelleria Bau gli animali inizieranno un iter sanitario e un percorso di socializzazione. Poi, saranno adottabili.



