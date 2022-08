Marsala, vandalizzato il Monumento ai Mille: Grasso: "una città allo sbando"

Vandalizzato nuovamente il Monumento ai Mille di Marsala. Ignoti hanno forzato la porta posteriore della struttura, un tempo sala convegni e info point per i turisti, oggi abbandonata.

Al momento non è dato sapere se sia stato sottratto qualcosa dall'interno o meno. "Qualcuno provveda prima che ci sia il saccheggio, se non è già avvenuto. Una città allo sbando", questa la denuncia sui social di Sebastiano Grasso, presidente dell'Associazione Arcobaleno, candidato a sindaco di Marsala nelle Amministrative del 2020 e attuale candidato da Marsala per Sicilia Vera con Cateno De Luca.

Il Monumento era già stato vandalizzato tra novembre e dicembre 2021. All'interno c'erano mobili accatastati, fogli e documenti sparsi in giro, sedie capovolte, spazzatura. All'interno della struttura c'erano anche degli importanti documenti appartenenti al Centro Studi Garibaldini, inizialmente non reperibili perché non si trovano più nella loro posizione originale, ovvero sul bancone destinato all'accoglienza dei visitatori, poi ritrovati.

