Morto Nicolò TItone, il suo olio tra i più premiati al mondo

E’ morto, a Marsala, all’età di 86 anni, dopo lunga malattia, il farmacista Nicolò Titone, noto soprattutto come produttore di un olio biologico tra i più premiati al mondo. Proprio quest’anno, l’olio extra vergine d’oliva Dop Valli Trapanesi dell’azienda Titone è stato premiato come miglior olio siciliano in assoluto, per il 2021, dall’Associazione internazionale ristoranti dell’olio. E lo stesso olio è stato anche inserito nella Guida Oli d’Italia 2021 del «Gambero Rosso» come i migliori prodotti italiani in assoluto. All’olio Dop Valli Trapanesi Bio la guida ha assegnato le Tre Foglie e il Premio speciale Miglior Olio Dop. Gli uliveti Titone sono in contrada Locogrande, nel territorio del neocostituito comune di Misiliscemi (ex Trapani).

A guidare l'azienda, da qualche anno, è la figlia Antonella Titone, mentre l'altro figlio, Nicolò junior, gestisce la farmacia di famiglia, presso la quale, ha ricordato qualche tempo fa Nicolò Titone senior, nel luglio 1862 si servì anche Giuseppe Garibaldi, che era tornato in visita alla città due anni dopo lo sbarco dei Mille. «Garibaldi - ha raccontato il farmacista deceduto in una intervista rilasciata a Rai3 - comprò del sale inglese perché la sera prima, dopo abbondante cena, aveva avuto un’indigestione».



