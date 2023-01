Nel Trapanese tutti al mare per salutare il nuovo anno

Tradizionale bagno a mare di Capodanno, stamattina sulla spiaggia di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Per il settimo anno consecutivo, 45 persone si sono tuffate a mare, sfidando la bassa temperatura dell’acqua ma godendosi un atipico sole di gennaio. L’iniziativa quest’anno è stata promossa dalla Pro Loco Unpli "Costa di Cusa" e dal gruppo sportivo 'Stanchi ma non troppò, e ha visto la partecipazione anche di molti ventenni. A ogni partecipante è stato donato un accappatoio. "L'occasione del bagno di Capodanno, augurale per un ottimo 2023, vuole essere l’opportunità di far godere questa magnifica costa anche nel periodo invernale - ha detto il vice presidente della Pro Loco, Mauro Cudia - sole, mare e spiaggia incontaminata sono gli ingredienti che fanno di questo litorale lungo 8 chilometri un volano di turismo anche in inverno». La mattinata si è conclusa con lo scambio d’auguri e un brindisi augurale tra tutti i partecipanti e il direttivo della Pro Loco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA