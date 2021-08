Rubata la corona in oro e corallo rosso della Madonna di Trapani

È stata rubata la corona in oro e corallo posta sul capo della statua raffigurante la Madonna di Trapani e custodita nella parrocchia della frazione ericina di Ballata.

«Un atto vile, criminale e riprovevole» lo ha definito la sindaca di Erice, Daniela Toscano. «Ci auguriamo - ha aggiunto - che gli autori di questo gesto scellerato possano trovare il coraggio di restituire o far ritrovare la refurtiva così come avvenuto con la statua della Madonna di Lourdes, rubata il mese scorso nell’omonima parrocchia di via Virgilio, a Trapani».

Pubblicità

La festa si sarebbe dovuta celebrare proprio oggi, La Madonna di Trapani, è un'mmagine sacra cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi, e il cui culto nei secoli si è diffuso in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Malta, dalla Sardegna alla Tunisia, dalla Francia al Belgio e al Marocco oltre che in diverse parti d’Italia ( a Genova, solo per fare un esempio, è meta della devozione dei genovesi la copia della Madonna di Trapani che si venera nell’antico Santuario della “Madonnetta”).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA