Trapani: nudo sul balcone minaccia il suicidio, salvato dalle forze dell'ordine

A Trapani, un uomo nudo sul balcone "in forte stato di agitazione psicomotoria" che manifestava "evidenti intenzioni suicidarie" affacciandosi nudo dal balcone al secondo piano nella palazzina dove risiede, è stato salvato da carabinieri, vigili del fuoco e 118. Decisivo l’intervento del "militare negoziatore" per cercare di stabilire un dialogo con il 41enne che, nel frattempo, inveiva contro tutti lanciando oggetti dal balcone, mettendo a rischio l’incolumità delle persone che transitavano in strada. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo rendendolo inoffensivo. Messo in sicurezza l’uomo è stato accompagnato in ospedale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA