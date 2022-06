Un euro per entrare nell'area dello scalo Trapani-Birgi

Da oggi per entrare nell’area aeroportuale del Vincenzo Florio di Trapani-Birgi si pagherà un euro e si avrà diritto ad una sosta di un’ora per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei passeggeri. «Un euro è meno di un caffè, è conveniente che si paghi per la sicurezza, l'ordine e per lo sviluppo dell’aeroporto - ha spiegato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -; data l’importante mole di passeggeri e la frequente congestione del traffico con numerose irregolarità da parte degli automobilisti abbiamo introdotto questi cambiamenti eliminando situazioni di pericolo». Inoltre nell’area aeroportuale cambierà anche la viabilità interna.



