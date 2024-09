No alla proroga degli orari estivi dei traghetti per Favignana. Il sindaco: «Motivazioni inaccettabili»

ISOLE EGADI

Per la Regione Siciliana il costo per prolungare il servizio sarebbe «insostenibile»

La Regione Siciliana ha comunicato oggi al Comune di Favignana di non potere accogliere la richiesta di proroga degli orari estivi per i collegamenti marittimi con aliscafi da e per l’arcipelago delle Egadi. L’istanza, formulata dall’amministrazione comunale con l’intento di «prolungare un servizio essenziale per residenti, lavoratori e visitatori», era motivata dall’esigenza di garantire una maggiore accessibilità e continuità territoriale, particolarmente necessaria durante la stagione autunnale, quando le condizioni meteorologiche sono ancora favorevoli per il turismo e la mobilità tra le isole.