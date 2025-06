Omicidio-suicidio a Castelvetrano: si farà l’autopsia sul corpo della donna

Il caso

Mary Bonanno è stata uccisa con un colpo di chiave inglese alla testa mentre si trovava sulle scale di casa

Sul corpo di Mary Bonanno, uccisa dal marito Francesco Campagna con un colpo di chiave inglese alla testa mentre si trovava sulle scale di casa in via IV Aprile a Castelvetrano, sarà effettuata l’autopsia. Lo ha confermato il procuratore di Marsala Fernando Asaro. Al momento non è stata ancora decisa la data.

