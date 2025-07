Pantelleria, continuano i disagi per i voli cancellati: “Nave di ritorno strapiena e senza cibo”

Nebbia ad alta quota

Nonostante due navi per il rientro, ci sono ancora circa mille persone bloccate in attesa di arrivare o tornare dall'isola. La testimonianza

Per il terzo giorno la nebbia ad alta quota impedisce l’atterraggio nell’aeroporto dell’isola di Pantelleria: attualmente sono circa mille le persone bloccate in attesa di una soluzione, sia in partenza dall’isola che in attesa dell’arrivo in altri aeroporti come Palermo e Trapani. Ma anche chi, dopo un intero giorno di attesa, è stato “riprotetto” con un viaggio alternativo via nave segnala difficoltà. “Siamo stati in attesa stipati come sardine fino mezzogiorno sotto il sole, destinazione Trapani, ma Volotea non ha comunicato l’orario del volo di ritorno”, riferisce una turista che deve far ritorno all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. E il racconto continua per voce del padre della giovane: “Ieri sera sono sbarcati sull’isola un migliaio di turisti disfatti che hanno percorso in senso inverso la via crucis. Con l’aeroporto in queste condizioni, ovvero privo dell’Ils , dovete sconsigliare l’utilizzo del volo. Anche il sindaco e la popolazione hanno lasciato alla mercé degli eventi i malcapitati turisti, senza rifocillarli un misero buono pasto di 5 € per 12 estenuanti ore di attesa in piedi”. Sulla nave, per un viaggio che dura 7 ore “mancava poi l’acqua e il cibo per tutti, per fortuna avevamo comprato dei panini. Accoglienza questa?”

E in effetti il sindaco dell’isola, Fabrizio D’Ancona, ieri sera riferiva a “La Sicilia” di “aver comunicato agli operatori turistici di sconsigliare di prendere il volo e optare per la nave in previsione della prosecuzione della condizione meteo”. E il problema dell’impossibilità ad atterrare causa nebbia è proprio l’assenza del Ils, ovvero “il sistema di atterraggio strumentale che consentirebbe di aggirare il problema della nebbia”. Il sindaco riferiva inoltre che 440 passeggeri delle centinaia bloccati in aeroporto senza possibilità di tornare (sospesi o cancellati i voli delle compagnie Dat e Volotea, mentre Ita non ha avuto problematiche nel weekend) erano riusciti a ritornare via nave. Altri 400 circa, come la giovane turista di Bergamo, sono stati alloggiati in hotel di fortuna “dove sono comunque potuti andare intorno a mezzanotte”.