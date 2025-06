Pantelleria, il sindaco: «Troppi pochi voli, rivedere il piano». E restano bloccati anche i vip

Caos trasporti

«A Lampedusa 3.696 posti, qui solo 594»

Una revisione del piano operativo dei voli estivi sulla tratta Palermo-Pantelleria. A chiederla è il sindaco dell’isola Fabrizio D’Ancona che ha scritto una nota formale a Danish Air Transport (la compagnia aerea che garantisce le tratte sociali), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, alla Commissione europea e alla Regione siciliana. Sull’isola, meta estiva di molti personaggi noti, sarebbero tanti i “vip” bloccati senza possibilità di prendere un volo in tempi brevi.

«La richiesta – dice il sindaco – nasce da una situazione che ormai da settimane desta crescente preoccupazione: nonostante le numerose segnalazioni da parte del Comune e i dati pubblicamente accessibili sul sito della compagnia, la rotta risulta sistematicamente satura in molte giornate, senza che siano stati attivati voli aggiuntivi adeguati, salvo un’unica eccezione. Ci troviamo di fronte a una mancanza di equità evidente, che penalizza Pantelleria».