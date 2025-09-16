Pantelleria, l’aeroporto potrà essere intitolato a Giorgio Armani: l’annuncio di Salvini

L'iniziativa

Il vicepremier ha detto di aver già sollecitato Enac

«Il Comune di Pantelleria ha espresso il desiderio di intitolare l’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è favorevole e ha sollecitato Enac affinché possa avviare tutte le interlocuzioni necessarie, anche con la famiglia del grande stilista, per valutarne la rapida fattibilità».Lo si apprende da una nota del Mit.

Il grande stilista, scomparso nei giorni scorsi, aveva da anni una casa nell’isola.