Parcheggiatore abusivo chiede soldi a un automobilista, ma lui è un carabiniere e lo blocca

MARSALA

Un 20enne è stato denunciato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale

Con modi piuttosto bruschi e decisi chiede denaro a un automobilista che aveva appena parcheggiato, ma incappa in un carabiniere in quel momento non in divisa che lo blocca e chiama i colleghi in soccorso. È successo a Marsala.

Il parcheggiatore abusivo è stato fermato e poi denunciato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, per avere spintonato il militare dell’Arma. È un 20enne straniero sorpreso a esercitare l’attività illecita nel parcheggio realizzato dal Comune di Marsala in un’area accanto al Monumento ai Mille.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA