Partanna: abusò della nipote di cinque anni, nonno condannato a sette anni di carcere per corruzione di minore

LA SENTENZA

La piccola, che oggi ha dieci anni, si era confidata con i genitori, permettendo l'inizio dell'indagine

Un 71enne di Partanna (Trapani) è stato condannato a sette anni di carcere per corruzione di minorenni e atti sessuali con la nipote che oggi ha 10 anni e quando si sono verificati i fatti (dall’autunno 2020 all’estate del ’21) ne aveva cinque. L’anziano era stato posto agli arresti domiciliari nel febbraio 2022.

La storia era venuta alla luce il 24 agosto 2021, quando la piccola si confidò ai genitori che erano andati a riprenderla dopo averla affidata al nonno. La bambina raccontò anche altri particolari avvenuti l’anno prima, quando il nonno l’aveva molestata. Poi, davanti agli psicologi nominati dalla magistratura, parlò dei comportamenti del nonno.