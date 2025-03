«Pazienti operati al buio senza l’esito degli esami istologici», la denuncia shock di Faraone (Iv) sull’ospedale di Mazara

Il caso

Un altro elemento si aggiunge al caso degli esiti giunti in ritardo

«Stiamo raccogliendo testimonianze di medici e pazienti sull’incredibile vicenda dell’ospedale di Mazara del Vallo in provincia di Trapani e sui ritardi degli esami istologici. Stanno, purtroppo, emergendo anche episodi inquietanti di pezzi istologici letteralmente smarriti nel trasporto da Castelvetrano a Trapani. In questi casi i pazienti non avranno i risultati in ritardo di otto mesi come capitato alla signora Maria Cristina Gallo, ma non avranno mai alcun esito».