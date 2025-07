Pochi magistrati a Trapani: il tribunale lancia l’allarme sul sotto organico

Lavoro

"E’ una situazione che si ripete in molti tribunali periferici dove il turnover è costante", afferma la presidente Camassa

A partire dal prossimo settembre, e fino a dicembre, al tribunale di Trapani ci saranno nove giudici in meno, rispetto all’attuale organico di 24 togati. A lanciare l’allarme è la presidente del tribunale, Alessandra Camassa. «Mancheranno sette giudici al penale e due al civile – dice Camassa, dopo il trasferimento degli ultimi due magistrati -. E’ una situazione che si ripete in molti tribunali periferici dove il turnover è costante».