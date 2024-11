Porto di Marsala, dalla Regione 1 milione e 200mila euro per la messa in sicurezza

Il finanziamento

Nel frattempo sono stati avviati i lavori per il Waterfront 1 e 2 ed i servizi di sicurezza dello scalo portuale

Un milione e 200 mila euro: questa la cifra con la quale la Regione siciliana ha finanziato la progettazione per i «Lavori di messa in sicurezza del Porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale/extra portuale». Progettazione già aggiudicata, lo scorso anno, a un raggruppamento di imprese di Roma con cui, adesso, è stato firmato il contratto. Si tratta di lavori, ancora da finanziare, per i quali si prevede una spesa di circa 60 milioni di euro.

La firma del contratto di progettazione, spiega una nota del Comune di Marsala, «chiude un iter avviato a gennaio 2021, in coincidenza dell’incontro a Marsala del sindaco Grillo con l’allora presidente della Regione Nello Musumeci. Quell’occasione fu il primo passo di avvicinamento verso la realizzazione del Porto di Marsala – un’opera pubblica strategica attesa da decenni – che Musumeci definì ‘una priorità assolutamente necessaria allo sviluppo della città, su cui occorre accelerare perché l’opera diventi realtà e per la quale la Regione è disponibile ad elaborare un progetto e investire i 60 milioni occorrenti. Finalmente, la progettazione dell’opera è realtà».