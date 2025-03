Proteste al Cpr di Milo a Trapani, sette arresti

Disordini

Nei giorni scorsi i migranti avevano protestato per le condizioni di vita all’interno del centro

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, la notte scorsa la polizia ha arrestato sette persone che erano trattenute al Centro per il rimpatrio di Milo a Trapani. Le accuse sono di violenze, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nei giorni scorsi i migranti avevano protestato per le condizioni di vita all’interno del centro. Alcuni dei 150 migranti trattenuti da giorni fanno lo sciopero della fame perché sarebbe stato impedito loro di utilizzare i telefonini per comunicare con l’estero.Diverse segnalazioni sono arrivate dalla Rete siciliana contro il confinamento che segnala anche presunti tentativi di suicidio e casi di autolesionismo.

