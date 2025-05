Raduno dei bersaglieri a Marsala, slancio per il turismo ma senza grande invasione

Nel Trapanese

Gaspare Giacalone, presidente dell’Associazione strutture turistiche di Marsala: «L’evento ha portato tanti turisti in città e gli alberghi sono pieni o quasi»

Discreta affluenza turistica a Marsala nei quattro giorni del 72° Raduno nazionale dei bersaglieri. «Pur non essendoci stata la grande invasione – dice l’ingegnere Gaspare Giacalone, presidente dell’Associazione strutture turistiche di Marsala – l’evento ha portato tanti turisti in città e gli alberghi sono pieni o quasi. In particolare, le piccole strutture del centro sono tutte piene, le grandi strutture sia al centro che in periferia registrano una percentuale di occupazione pari al 70-80%, mentre quelle della periferia sono state interessate da questo evento solo per il 50% della loro capacità ricettiva».

«Altre strutture, importanti e meno importanti – continua Giacalone – si sono riempite per il richiamo turistico legato all’11 maggio. Infatti, nell’immaginario collettivo, Marsala è collegata all’epopea garibaldina e allo sbarco dei mille».