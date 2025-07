Referti in ritardo all’Asp di Trapani, arriva la relazione del ministero: «Disfunzioni gestionali e totale assenza di responsabilità»

IL CASO

La Regione ha 30 giorni per avviare le azioni correttive. Ed entro 90 giorni deve fornire un resoconto aggiornato sullo stato di avanzamento

Il ministero della Salute ha inviato nei giorni scorsi alla Regione un documento di sette pagine concernente i ritardi nella consegna dei referti istologici all’Asp di Trapani per i quali 19 medici, tecnici e personale sanitario risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Trapani. L’Asp ha annunciato che si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento.

Gli ispettori ministeriali hanno effettuato una visita il 18 e 19 marzo e nella relazione finale hanno posto in evidenza molti rilievi negativi e sottolineato gravi carenze nell’organizzazione dell’Unità di anatomia patologica dell’azienda sanitaria. In particolare «totale assenza di responsabilità, assenza di monitoraggio delle tempistiche di refertazione, mancato accorpamento tra le Unità di anatomia patologica di Trapani e Castelvetrano» che ha prodotto «disfunzioni gestionali, disomogeneità operative, ritardi nei processi decisionali e difficoltà nella presa in carico tempestiva dei casi clinici, anche urgenti». Inoltre viene segnalato che i ritardi sono stati aggravati dalla carenza di personale sanitario qualificato e da sottovalutazione della gravità della situazione.