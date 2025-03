Referti istologici in ritardo, gli ispettori del ministero sono ancora a Trapani

IL CASO

Stanno cercando eventuali inadempienze e responsabilità sui 3.300 esami che non sono stati fatti per tempo

Stanno continuando a lavorare anche stamattina all’interno di una stanza della direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani i tre ispettori del ministero della Salute per verificare eventuali inadempienze e responsabilità nei ritardi con cui sono stati refertati oltre tremila esami istologici.

Per l’attività ispettiva avrebbero chiesto documenti all’Asp Trapani sulle procedure avviate per reclutare anatomo patologi e sulla gestione del precedente primario dell’unità dell’ospedale, Domenico Messina, andato in pensione il 1° novembre 2024.

