Rete fognaria a Triscina: consegnati i lavori per la realizzazione

Nel Trapanese

L’opera prevede un costo di 13.811.672,26 di euro

Sono stati consegnati oggi, presso il Comune di Castelvetrano, i lavori per la realizzazione della rete fognaria nella frazione costiera di Triscina nel Comune di Castelvetrano (TP).

“Si va a dotare un luogo di grande attrazione turistica e di importanti prerogative ambientalistiche di un intervento da realizzare nei tempi previsti di 17 mesi che consentirà un risparmio all’anno di 257mila euro, servendo un’utenza pari a 26mila abitanti. Questo secondo il piano che la Struttura sta portando avanti per ridurre quanto più possibile, nei tempi del mandato, i disagi dei cittadini, eliminando le infrazioni comunitarie che sono state comminate al Paese”.

Lo ha affermato il subcommissario nazionale per la Depurazione Toto Cordaro, che insieme al sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e del Responsabile Unico del Progetto, ingegnere Cinzia Caradonna, ha consegnato i lavori ai rappresentanti dell’impresa A.T.I. COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL . L’opera prevede un costo di 13.811.672,26 di euro.