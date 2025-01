Risolto il giallo dell’omicidio di Erice, si è costituito il presunto assassino: «Ero ubriaco»

il delitto

Liborio Como aveva 53 anni ed è stato trovato morto davanti un garage. Il fermato è un cugino della vittima

Risolto il giallo dell’omicidio di un manovale di 53 anni, Liborio Como, ferito a morte con un oggetto appuntito e trovato morto davanti un garage di Erice. Un uomo, Carmelo Alogna di 38 anni, cugino della vittima, con precedenti penali, si è consegnato alla polizia di Trapani. Avrebbe ammesso le sue responsabilità aggiungendo però di non ricordare nulla perché ubriaco. Liborio Como è stato trovato morto davanti un garage in via Urbino, nel quartiere di San Giuliano, a Casa Santa-Erice, poco distante dal locale «A Putia», dove i due cugini avevano trascorso la serata. Durante il diverbio, Alogna avrebbe colpito Como pare con un cacciavite, sferrando un colpo al costato e due al capo. Dopo l’aggressione, Como si è accasciato sul marciapiede e per lui non c’è stato nulla da fare.