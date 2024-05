Sbarco di migranti tra cui un neonato, arrestati due scafisti nel Trapanese

Immigrazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero guidato il natante diretti verso le coste marsalesi, fino a quando, a largo dell’isola di Marettimo, a causa delle difficoltà di galleggiamento dello scafo, i migranti avrebbero chiesto di essere lasciati sulle coste dell’isola

Avrebbero condotto un gommone, partito dalle coste della Tunisia e diretto in Sicilia, con a bordo 24 migranti, tra cui un neonato di pochi mesi. Con questa accusa la Squadra mobile di Trapani ha sottoposto a fermo due cittadini tunisini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due avrebbero guidato il natante diretti verso le coste marsalesi, fino a quando, a largo dell’isola di Marettimo, a causa delle difficoltà di galleggiamento dello scafo, i migranti avrebbero chiesto di essere lasciati sulle coste dell’isola. Dopo aver abbandonato la maggior parte del passeggeri i due tunisini hanno il viaggio, con a bordo quattro persone, verso le coste siciliane, cercando di evitare il rintraccio delle forze di polizia.