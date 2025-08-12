Scade la convenzione per il Palashark tra il Trapani Basket e il Comune: nuova rissa tra Antonini e il sindaco Tranchida

il caso

Il 19 incontro in Prefettura. Tifosi in fermento

Una convenzione decaduta fa scoppiare il caso del Palashark di Trapani dato in gestione dal Comune alla società trapanese di basket, ad una settimana dalla partenza per il ritiro pre-campionato della squadra. Senza Palazzetto, gli «Squali» saranno costretti ad andare a giocare altrove. Addirittura fuori dalla Sicilia.

Città in fermento e tifosi che si mobilitano sui social: pronti a scendere in piazza perche «la nostra passione non può essere sfrattata». A far decadere la convenzione, la trasformazione della Trapani Shark in Srl, avvenuta nel 2024, che ha fatto saltare le agevolazioni previste per le società «no profit». Il sindaco Giacomo Tranchida parla di «atto dovuto» e promette un nuovo bando. Ma Valerio Antonini non ci sta: «Ci trattano come abusivi, pronto a restituire le chiavi dell’impianto e a rivolgermi alla Procura».