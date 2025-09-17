Schiaffi alla compagna per costringerla a salire in auto ma un testimone vede tutto e chiama la polizia

trapani

Un giovane fermato e denunciato: ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico

A Trapani, un’aggressione ai danni di una donna è stata segnalata alla polizia da un testimone oculare: un giovane ha colpito la compagna con schiaffi e spintoni, prima di trascinarla con forza all’interno di un’auto e allontanarsi.

Gli agenti sono riusciti a identificare il veicolo e a rintracciarlo in una zona periferica della città, lontana dal luogo dell’aggressione. Al loro arrivo, la donna è stata trovata in lacrime, mentre il giovane è stato accompagnato in questura.