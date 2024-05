Sempre più coppie scelgono le Egadi per il loro matrimonio

Isole

"Una destinazione ideale per coloro che cercano una combinazione tra bellezza e cultura», afferma l’assessore alla Cultura, Monica Modica

Sono sempre più numerose le coppie italiane e straniere che decidono di sposarsi nelle isole Egadi. Con oltre una trentina di matrimoni già programmati per l’estate del 2024 e un numero in costante aumento, Favignana, Marettimo e Levanzo si confermano anche quest’anno una scelta ambita per celebrare le nozze e trascorrere la luna di miele. “Una destinazione ideale per coloro che cercano una combinazione tra bellezza e cultura», afferma l’assessore alla Cultura, Monica Modica.