Si sdraia tra i binari e il treno lo investe: anziano in condizioni critiche nel Trapanese

il giallo

L'incidente tra Marsala e Mazara del Vallo

Un uomo di 70 anni è stato investito lungo la linea ferroviaria tra Marsala e Mazara del Vallo, nel trapanese. È accaduto intorno alle 6.30 circa, con conseguenti disagi al traffico ferroviario. Secondo una ricostruzione sembra che l’uomo si sia sdraiato perpendicolarmente sui binari. È stato portato in ospedale, dove gli sarebbero state riscontrate fratture multiple. Le sue condizioni sarebbero critiche ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

