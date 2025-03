Stalking a un imprenditore, il marito della sindaca di Erice condannato

Il caso

Otto mesi e anche un anno di corsi di riabilitazione

Condannato a 8 mesi e un anno di corsi di riabilitazione per stalking Francesco Paolo Rallo, marito della sindaca di Erice, Daniela Toscano. La vicenda risale al 2019. L’imprenditore Riccardo Agliano aveva accusato la sindaca di aver favorito una ditta nell’aggiudicazione di un’area da destinare a parcheggio privato. L’accusa era stata archiviata, ma il marito della sindaca era stato accusato di aver minacciato Agliano e la moglie in diverse occasioni.Il processo si è concluso con la condanna di Rallo per stalking, un risarcimento di 5.000 euro e il pagamento delle spese legali. Agliano e la moglie erano difesi dall’avvocato Pietro Riggi del Foro di Palermo: «La sentenza – commenta il legale – conferma che il giudice ha ritenuto molto gravi le condotte di Rallo nei confronti dei miei assistiti».

